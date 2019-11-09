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أخبار العالم

عاجل.. أرامكو تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:51 م
ارامكو
ارامكو
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محمود نوفل
أصدرت اليوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 04/12/2019.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 28/11/2019.
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