عاجل.. أرامكو تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول

أصدرت اليوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.



وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 04/12/2019.



وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 28/11/2019.

