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فن

الفنان محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع هيثم أحمد زكى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة تجمع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " .

وعلق قائلًا : : النهارده وأنا قاعد فى العزاء كذا مرة أحس أن فى حاجة غلط، وكل شوية أبص فى وشوش الناس اللى داخلة وكأنى مستنى أشوف وش هيثم وانسى تماما أن اللى انا قاعد فيه ده عزاه وانسى أنه سبقنى وراح للحبايب" .

وأضاف : " رغم أننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدًا، يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمة وجديدة، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا وبتزعلنا حتى لو كانت تافهة، واتريقنا على روحنا وحاجات عن أهلنا خصوصًا أبهاتنا أو يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياه مش عارف." .

واستكمل : " شهر ١١ بالنسبالى من الأشهر الصعبة عليا أوى، وفى عز ما أنا بحاول تأهيل نفسى نفسيًا لاستقبال يوم ١٢ نوفمبر اللى هو يوم سنوية أبويا حصل موضوع هيثم يوم ٧ نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم أبويا وأبوك ويرحمك يا هيثم يا أخويا ويجمعنا ببعض على خير، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك ولا تردنا إليك إلا وأنت راضى عنا يا رب العالمين".

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