AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للسعوديين.. وظائف جديدة في التخصصات الطبية بداية من اليوم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

وتدعو الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة.

لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الأحد 13 / 3 / 1441هـ الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة سعيدة..وظائف جديدة للسعوديين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بـ ١٠ جنيهات فقط.. اجعلى شعرك يطول بجنون

بعد انتحار شهد.. 10 أعراض لـ الوسواس القهري

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

الشهاوي: حضور الرئيس السيسي كشف الهيئة لطلاب الحربية والشرطة رسالة واضحة ضد الفساد

بعد إصابة ويل سميث به.. معلومات عن سرطان القولون والوقاية منه

بعد تصريح وزير التموين عن التحول النقدي.. النواب يكشف مستقبل دعم الخبز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق