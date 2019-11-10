للسعوديين.. وظائف جديدة في التخصصات الطبية بداية من اليوم

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.وتدعو الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة.لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الأحد 13 / 3 / 1441هـ الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي: