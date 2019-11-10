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فن

تريند الفن على صدى البلد.. شو دينا الشربيني مع المصورين.. وسر تقاعس خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:07 م
هيثم احمد زكي وخطيبته
هيثم احمد زكي وخطيبته
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القراء،
من أبرزها:

بعد شو دينا الشربيني.. متى يتوقف الفنانون عن إهانة المصورين.. فيديو
انتقد عدد من رواد السوشيال ميديا رد فعل الفنانة دينا الشربيني، بعد تهجمها على بعض المصورين المتواجدين في جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي ظهر الخميس الماضي.

كانت دينا الشربيني انتقدت وجود المصورين في الجنازة بشكل حاد، وقالت بانفعال واضح خلال دخولها إلى مسجد مصطفى محمود، حيث أقيمت الجنازة: "إنتو بتصوروا إيه"، قبل أن تهدد أحد المصورين لعدم تصويرها، فرد عليها قائلا: "هتعملي إيه"، فتدخلت وفاء عامر لتهدئتها.

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. سبب تأخر خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه
أجرى المخرج كريم إسماعيل، أحد الأصدقاء المقربين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حوارا مع برنامج ET بالعربي، للرد على تساؤلات حول سبب تأخر خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، في إنقاذه رغم معرفته بمرضه.

وقال كريم إسماعيل إن هيثم تحدث إلى خطيبته بعدما ساءت حالته الصحية وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكنة، مشيرا إلى أنه تلفظ بالشهادة معها في التليفون وطلب منها عدم إخبار أحد من أصدقائه بما يمر به.


ضرة ميرفت أمين.. معلومات عن هدى رمزي في عيد ميلادها
تحتفل الفنانة المعتزلة هدى رمزي، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ61 فقد ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 10 نوفمبر من عام 1958.

والدها هو المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي وشقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي، لذا دخلت الفن في سن مبكرة عن طريق والدها، وتشارك في العديد من الأعمال قبل أن تقرر اعتزال الفن في مطلع التسعينيات وارتدت الحجاب ثم عادت وخلعته.


بسبب الراحل هيثم أحمد زكي.. خناقة بين شريف منير وأحد متابعيه
نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تتضمن مقولة للراحل هيثم أحمد زكي كتبها قبل وفاته عبر موقع "فيسبوك" يتحدث فيها عن الحب والزواج، معلقًا: "يا جمالك".

وتلقى شريف منير هجوما من أحد متابعيه قائلا: "إنتوا كنتو مقصرين في حقه"، ليرد الفنان الكبير: "حضرتك عرفتي منين إننا مقصرين. هو أي كلام وخلاص؟ يعني اللي كان بيسأل عليه سواء كان بالتليفون أو بيزوره كان يبلغ حضرتك؟".

فى ذكرى وفاتها.. 6 معلومات لا تعرفها عن معالى زايد
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة معالى زايد، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات المصريات فى مجال الفن المصرى، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال المميزة فى السينما والدراما التليفزيونية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:


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