AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى سهم الصداقة -1

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد ابراهيم
اختتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة - 1، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

وألقى الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوى المصرى والتصدى لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوى.

مشيدًا بأهمية التدريبات المشتركة التى تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب "سهم الصداقة -1" والذى يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت المرحلة الختامية للتدريب بعرض ملخص الموقف التنفيذي للأنشطة فى المراحل الأولى للتدريب، وكانت القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها على مدار الأيام الماضية، متخذة أوضاعها على خط الرمى طبقًا لتسلسل أعمال القتال, وصولًا لخط دفع الفرقة المدرعة وذلك بعد قيام عناصر الدفاع الجوي المصرى والروسى بتوفير التأمين الجوي للقوة الرئيسية من عناصر تشكيل المعركة.


وذلك لتنفيذ البناء التراكمى للقوات علي خط الدفع تمهيدًا للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين.

وقد شاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصرى والروسى من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت مدى ماوصلت إليه القوات من تجانس وتوافق عكس القدرات القتالية العالية التى تتمتع بها تلك القوات.

يأتى التدريب " سهم الصداقة – 1 " فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

حضر الفعاليات الفريق ليونوف ألكساندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوى الروسى الذى تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب وأشاد بالمستوى الراقى للتدريب وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذى سبق تنفيذ التدريب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات غير نمطية بين جيوش مصر واليونان وقبرص بجزيرة كريت .. شاهد

الجيش في أسبوع..الرئيس يفتتح مشاريع تنموية بالسويس وجنوب سيناء.. وزير الدفاع يشهد التدريب العسكري ميدوزرا 9.. تخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية.. ومقتل 83 تكفيريا في سيناء

ترشيحاتنا

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

قبل ماتدفع .. الخطوات السليمة لقراءة فاتورة الكهرباء| خدمات

غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

أخبار السيارات.. ماذا يعني بيع 40 ألف مركبة زيرو خلال شهر

أخبار الرياضة.. صدمة في المنتخب الأوليمبي.. مدرب الأهلي السابق في ورطة.. ظلم حارس الزمالك..ورسالة شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل