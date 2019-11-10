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أخبار العالم

البنتاجون تتوعد خليفة البغدادي: سنقتله قريبا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكي سيلاحق خليفة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وسيراقب تحركاته عن كثب، متوعدًا إياه بأنه سيلقى مصرعه قريبا.

وأضاف ميلي في تصريحات صحفية: "سنراقب خليفة البغدادي عن كثب ووقتما تتوفر الفرصة سنلاحقه، وسنرى في الفترة المقبلة هل سيتمكن خليفة البغدادي من لم شتات التنظيم أم لا".

وتابع: "مقتل البغدادي له تأثير كبير على التنظيم ككل والبنتاجون لديه الكثير من المعلومات حول خليفته، ومقاتلو داعش لا يزالون في المنطقة وإذا لم نمارس الضغط عليهم قد تتهيأ الظروف لعودة التنظيم".
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