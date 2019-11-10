المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لغانا.. صور

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليوم، الأحد، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الثانية لبطولة كأس أفريقيا.



ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في الثامنة من مساء الاثنين على استاد القاهرة في الجولة الثانية لمباريات بطولة كأس أفريقيا للاعبين دون ٢٤ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.



وشمل المران الذي جرى على ملعب بتروسبورت جلسة مطولة بين المدير الفني شوقي غريب واللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وضرورة التأهل من خلالها للدور الثاني.



كما اشتمل التدريب على وحدات خفيفة للنزول بالحمل البدني وبعض الجمل الخططية.

