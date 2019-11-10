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سيارات

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:40 م
هيونداي النترا
هيونداي النترا
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اشرف عطية
قال بيان لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إنه فى إطار التعاون بين جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وحرصًا على حماية المستهلك المصرى، ونتيجة لعدة شكاوى من مالكى سيارة "هيونداى إلانترا HD " فقد تم الاستعانة بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المعتمدة دوليًا والحاصلة على شهادات ISO لبحث الأزمة.

وأضاف بيان منشور على موقع هيئة الرقابة على الصادرات، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء كوريين ومصنعى الجنوط وشركة هيونداى الكورية (الشركة الأم) وشركتى هيونداى مصر وغبور لفحص الجنوط ذات العشرة أضلاع (محل الشكوى) للسيارة "هيونداى إلانترا HD " وبفحص العينات بمعمل الجنوط بالإسكندرية، وبعد العديد من الاختبارات والفحص وجد أن الجنوط غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وتابع بيان الرقابة على الصادرات، قامت "غبور أوتو" بإصدار إعلان بإلزام الشركة بالقيام بحملة استدعاء وفحص مجانى لتغير الجنوط ذات العشرة أضلاع لموديلات 2017-2019 دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

وكانت تصاعدت أزمة موديل سيارة هيونداي النترا HD فى مصر، الشهر الماضى، بسبب مشكلة فنية فى جنوط السيارات الخاصة بهذا الموديل، الأمر الذى دفع جهاز حماية المستهلك للتدخل لحل هذه الأزمة.

ونشر عملاء اشتروا سيارة هيونداي النترا HD موديلات 2017-2018-2019، استغاثات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل جهاز حماية المستهلك يتدخل على الفور، الأمر الذى جعل شركة جي بى غبور أوتو الوكيل الحصرى لشركة هيونداي العالمية، لإصدار بيان قالت فيه " بناء على قرار جهاز حماية المستهلك، تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لتغيير الجنوط ذات العشرة أضلاع للسيارة هيونداي النترا hd لموديلات 2017-2018-2019".

وأعلنت شركة جي بى غبور أوتو، أنها ستقوم بعملية الصيانة عبر مراكز خدماتها، وذلك دون أي تكاليف على العملاء.
جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر
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