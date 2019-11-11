لن تتوقعي ماذا يحدث إذا توقفتي عن وضع المكياج؟

المرأة لا تحتاج لاستخدام المواد تجميلية، أو وضع مستحضرات لإخفاء الترهلات قبل الذهاب إلى العمل، وكشف موقع boldsky عن نتائج توقف وضع المكياج:



- ستعتقدين بأنك تبدين متعبة أو أقل جاذبية،وسوف تشعري بالقلق من ردود فعل الاشخاص حولك، لكن الحقيقة أنه لن تتم ملاحظة أي شيء، ربما ستشعرين بوعي ذاتي مؤقت، لكن مخاوفك ستتبدد عندما تدركين أنك كسبت نصف ساعة إضافية كل صباح.



- تصبح بشرتك أنظف نتيجة وضعك طبقات على بشرتك وبالتالي يتم غلق مسام البشرة لذلك دعي بشرتك تتنفس وتصبح أنقى.



- ستصبحين أقل توترا، فعدم استخدام المكياج سيريحك من كل هذه التفاصيل المقلقة، والتفرغ الذهني لمهام أكثر ضرورية.



- وجهك بدون مكياج قد يظهرك أصغر سنًا، وخاصة إذا كنت معتادة على نمط ثقيل في وضعه، وقد يجعلك التوقف عن استخدام المكياج، تهتمين أكثر ببشرتك والعناية بجوانب لم تكوني تلاحظينها من قبل لأنها مغطاة.

