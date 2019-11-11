كيا تطرح سورينتو 2020 في مصر بنفس سعر موديل 2019 .. تفاصيل

أعلنت شركة كيا في مصر عن توفر موديلات سورينتو المجمعة محليًا في مصر طرازات 2020 في الوقت الحالي ، وقررت الشركة تقديم السيارة بعروض خاصة حيث قررت عدم زيادة أسعار موديلات 2020 عن موديلات 2019 التي حصلت على تخفيضات عديدة حيث يستمر سعر السيارة كما في السابق بدون تغيير.



لم تحصل السيارة kia sorento على تغييرات في المواصفات حيث تستمر في الظهور بنفس المحرك 2400 سي سي 4 سلندر بقوة 172 حصان وعزم دوران 229 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بجانب محرك آخر 3500 سي سي بقوة 280 حصان وعزم دوران 343 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.



أسعار كيا سورينتو 2020

وتبلغ أسعار السيارة كيا سورينتو كالتالي 649.900 جنيه لاول فئة و 749.900 جنيه لثاني فئة و 849.900 جنيه لأعلى فئة.