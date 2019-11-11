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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:

قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

- أصدر مسئولو نادي الزمالك بعض القرارات خلال الأيام الماضية تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة السلة، بسبب أزمة لقاء القمة أمام الأهلي بدور الـ16 لكأس مصر.

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

- تعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع التصور الكامل للمرحلة المقبلة واحتياجاته الفنية في فترة الانتقالات الصيفية.

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

- تعرض النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى إصابة قوية خلال مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في اللقاء الذى أقيم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.


ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

- حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.

كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول

- حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشيستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

- رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاستقالة الجماعية التي تقدم بها الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأبيض، بقيادة عصام عبدالحميد.

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