أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:- أصدر مسئولو نادي الزمالك بعض القرارات خلال الأيام الماضية تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة السلة، بسبب أزمة لقاء القمة أمام الأهلي بدور الـ16 لكأس مصر.- تعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع التصور الكامل للمرحلة المقبلة واحتياجاته الفنية في فترة الانتقالات الصيفية.- تعرض النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى إصابة قوية خلال مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في اللقاء الذى أقيم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.- حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.- حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشيستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 12.- رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاستقالة الجماعية التي تقدم بها الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأبيض، بقيادة عصام عبدالحميد.