الشيخ صباح الأحمد يصدر قرارا أميريا بشأن أبناء عوائل كويتية

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قرارا أميريا، بالعفو عن أبناء عدة عوائل كويتية، اتهموا بـ"الإساءة للذات الأميرية".



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعربت عدة عوائل كويتية عن شكرها وامتنانها لأمير البلاد، بعد إصداره قرار العفو؛ مؤكدين أن "الالتفاتة الأميرية ليست غريبة على أمير البلاد كونه يمثل الأب لمواطنيه، وأن الأبناء من الممكن أن يرتكبوا الأخطاء غير المقصودة، ولكن المهم أنهم لا يستمرون فيها".



وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد استقبل أفراد عائلة الخنه بقصر بيان، صباح أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذذي قال لذوي أحد المشمولين بالعفو: "زلة لسان دائما الواحد يخطئ لكن ما يتمادى في خطئه.. الواحد اعترف وشاف الناس تجاه يصحح مساره.. وجل من لا يخطئ.. الإنسان اللي يبي يعمل يخطئ.. بارك الله فيكم ويهديكم إلى الطريق الصحيح لخدمة وطنكم أهم شيء".



ومن جانبهم، أعربوا أفراد العائلة "عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضله في إصدار العفو الأميري عن ابنهم فهد صالح الخنه".