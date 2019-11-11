عفو عن من أساء للذات الأميرية.. تركيا تبدأ ترحيل أسرى داعش.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الصحف الكويتية اليوم:

-مجلس الأمة ينظر في جلسته غدًا.. استجوابي وزيري الداخلية والأشغال

-الملك عبد الله يعلن سيادة الأردن على الباقورة والغمر

-«النهضة» التونسية ترشِّح الغنوشي لرئاسة البرلمان

واشنطن تدعو لانتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين

-موراليس يخضع: انتخابات رئاسية جديدة

-ترمب يطالب إيران بتسليم عميل «إف بي آي» السابق



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على استقبال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس ولي العهد الشيخ نواف الأحمد



كما استقبل عائلة الخنة الكرام كلا من حمد صالح الخنة ومحمد صالح الخنة وسعد صالح الخنة وفهد صالح الخنة وجابر صالح الخنة. حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضله بإصدار العفو الأميري عن ابنهم فهد صالح الخنة.



كما استقبل الأمير وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس عائلة الهاجري الكرام كلا من عويضة خالد الهاجري وعزم خالد الهاجري وبدر خالد الهاجري وحجاب محمد الهاجري.



حيث قدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه على تفضله باصدار العفو الأميري عن ابنهم حجاب محمد الهاجري



ذكرت صحيفة القبس أن مجلس الأمة سينظر غدا في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجوابين الموجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيهما. ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية علما أنه صدر مرسومان بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.



وذكرت وكالة الأناء الكويتية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحقد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



وأوضحت صحيفة الوطن أن أهل الكويت يجددون اليوم الاثنين احتفالهم السنوي بالذكرى الـ57 للمصادقة على دستور البلاد ذلك العقد الوثيق بين الحاكم والشعب وصمام الأمان في حماية الحريات وتحقيق العدالة والمساواة.



ففي 11 نوفمبر عام 1962 صادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح (أبو الدستور) وهو الحاكم ال11 للبلاد على دستور الكويت الذي يعد الأقدم بمنطقة الخليج العربي وشكل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان هذه الدولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات.



وقالت صحيفة الراي إن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الجريدة إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عامًا بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.



وقال الملك عبد الله "أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر فيها"، وذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة وسط تصفيق حار.



أفادت صحيفة القبس الالكتروني بأن مجلس شورى «حركة النهضة» التونسية، أمس، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسّك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.



ونقل موقع «موزاييك إف إم» عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تأكيده «تمسّك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان».



وركزت صحيفة الجريدة على مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع قناة RT التلفزيونية الروسية حيث صرح بأن انتخابات الرئاسة في سورية العام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.



وذكرت صحيفة الأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أمس ان بلاده اكتشفت حقلا نفطيا جديدا يحوي 53 مليار برميل من الخام في الجنوب الغربي.



وقال روحاني في كلمته التي ألقاها بمدينة يزد في وسط البلاد «رغم العقوبات الأميركية... اكتشف العمال الإيرانيون حقلا نفطيا تبلغ احتياطياته 53 مليار برميل»، ما يوازي ثلث الاحتياطات المثبتة حتى اليوم.



قالت صحيفة الأنباء إن إيران خطت عدة خطوات على طريق تحديها للقوى الكبرى وتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.



فقد بدأت أمس صب خرسانة مفاعل «بوشهر» الثاني، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ورئيس شركة «آتوم ستروي إكسبورت» الروسية ألكسندر لوكاشين.



وقال علي أكبر صالحي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مراسم بثها التلفزيون «الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها»، وأضاف: «كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا».



وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الانباء إلى دعوة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إيران إلى الجلوس على مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها.



واعتبر قرقاش إن المزيد من التصعيد في تلك لا يخدم أحدا، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد أن هناك مجالا لنجاح الديبلوماسية. وحذر قرقاش من خيار «زائف» بين الحرب واتفاق نووي معيب.



وأوضحت صحيفة الراي أن بدأت تركيا في ترحيل أسرى من متشددي تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم، حسبما أورد تلفزيون (تي.آر.تي خبر) الرسمي.



ولم يعرف بعد عدد المتشددين الذين سيتم ترحيلهم. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة، إن هناك 1201 من أسرى الدولة في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سورية.



دوليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن الولايات المتحدة قد دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد، وذلك في أول رد فعل رسمي ل‍واشنطن على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع.



وأعرب البيت الأبيض في بيان عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".



قالت صحيفة الجريدة إن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أعلن، أمس ، أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة قائلا: «قررت التجديد لكل أعضاء المحكمة الانتخابية العليا»، مضيفًا «سأدعو إلى انتخابات جديدة تسمح- عبر الانتخاب- للشعب البوليفي بأن يختار ديموقراطيا السلطات الجديدة». وقبيل إعلان موراليس، سيطر أنصار المعارضة على القناة التلفزيونية الوطنية ومحطة إذاعية حكومية، في حين أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة في بوليفيا وليامز كاليمان أن الجيش لن يشارك في قمع الاحتجاجات «لن نقف أبدا ضد الشعب الذي ندين له، وسنضمن دائما السلام وحسن الجوار بين الإخوة، وكذلك تنمية وطننا».



وأضافت صحيفة الوطن أن طالب الرئيس الامريكي دونالد ترمب ايران بتسليم عميل سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) اختفى هناك في عام 2007.



وقال الرئيس ترمب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس الاحد "اذا تمكنت ايران من تسليم عميل (اف بي آي) السابق المختطف روبرت ليفنسون الذي فقد منذ 12 عاما فان ذلك سيعد خطوة ايجابية جدا".