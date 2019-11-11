اختل توزانها أثناء نشر الغسيل.. ملابسات مصرع طالبة بعد سقوطها من نافذة المدينة الجامعية بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طالبة بجامعة القاهرة بعد سقوطها من شرفة غرفتها بمدينة الطالبات، وأشارت التحريات إلى أن الطالبة اختل توازنها أثناء نشر الغسيل وسقطت جثة هامدة.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بسقوط إحدى الطالبات من شباك غرفتها بمدينة الطالبات بميدان الجيزة، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم الجيزة وتبين من الفحص أن الطالبة تدعى لمياء 20 سنة طالبة بالسنة الثالثة كليه الطب البيطري جامعه القاهرة.



وتبين أنها لقت مصرعها متوفية إثر سقوطها من علو وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة وبجوارها 3 أحبال بلاستيك مثبت عليها ملابس مبللة خاصة بها.



وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطالبة من المغتربات مقيمه بمدينه الطالبات وأصل إقامتها سمسطا بني سويف وأنها أثناء تواجدها في غرفتها رقم 19 بالطابق السادس كانت تقوم بنشر ملابسها المبللة من النافذة فاختل توازنها وسقطت، وبفحص ومعاينة الغرفة تبين وجود منضده أسفل النافذة كانت تقف عليها الطالبة وأثار بلل بالغرفة و ملابس مبلله.



وقررت الطالبات المقيمات بالمدينة أنهن يقمن بنشر ملابسهن على أحبال مربوطة بضلفتي الشيش الخاصة بالنافذة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

