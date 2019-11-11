مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

لقى شخصه مصرعه كما أصيب 12 شخصا اخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع 4 حوادث طرق متفرقة بالبحيرة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى والمصابين بالمستشفى المركزى.
تلقت الأجهزة الأجهزة بمديرية أمن البحيرة 4 بلاغات الاول من مركز بدر يفيد يفيد باصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب موتوسيكل بقرية الخرطوم وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزى، وهم كل من : "إسلام طلال عبد الفتاح" 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر اشتباه كسر بعظام الصدر، "سمر حليم أبو الخير" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، "آمال رزق يوسف" 45 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.
وكان البلاغ الثانى يفيد باصابة كل من:" ولاء مصطفى جزر" 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، " داليا ياسر دسوقى" 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الايسر، " بديع عبد الفتاح مرعى " 25 سنة، مصابة بجرح قطعى بالقدم اليمنى إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق " المحمودية - ادكو"، أمام حلق الجمل.
كما أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على الطريق الزراعي أمام قرية ظهر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود والمصابين هم " بدر محمد" 33 سنة مقيم إيتاى البارود مصاب بسحجات شديدة بالوجه، والساق اليسرى، "محمد بدر" 16 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بجرح قطعي بالرأس من الخلف،"عبدلله سعيد محمد "26 سنة مقيم إسكندرية مصاب بجرح تهتكي بالرأس والعين اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ايه وليد "14 سنة مقيمة إسكندرية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات شديدة بالوجه، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،"عبده وليد "8 سنوات مقيم إسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "أميره عبدة "40 سنة مقيمة إسكندرية مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات بالوجة وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى ايتاي البارود العام لتلقى العلاج لتلقى العلاج اللازم.
ولقى شاب مصرعه بحادث انقلاب دراجة بخارية " موتوسيكل " بطريق مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسى، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة " حاتم عوض جاد" 32 سنة، ومقيم بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسي، وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.