مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

لقى شخصه مصرعه كما أصيب 12 شخصا اخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع 4 حوادث طرق متفرقة بالبحيرة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى والمصابين بالمستشفى المركزى.





تلقت الأجهزة الأجهزة بمديرية أمن البحيرة 4 بلاغات الاول من مركز بدر يفيد يفيد باصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب موتوسيكل بقرية الخرطوم وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزى، وهم كل من : "إسلام طلال عبد الفتاح" 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر اشتباه كسر بعظام الصدر، "سمر حليم أبو الخير" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، "آمال رزق يوسف" 45 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.





وكان البلاغ الثانى يفيد باصابة كل من:" ولاء مصطفى جزر" 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، " داليا ياسر دسوقى" 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الايسر، " بديع عبد الفتاح مرعى " 25 سنة، مصابة بجرح قطعى بالقدم اليمنى إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق " المحمودية - ادكو"، أمام حلق الجمل.



