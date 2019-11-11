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رياضة

صياح جوارديولا وصدارة ليفربول يستحوذان على اهتمام صحف إنجلترا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:07 م
محمد صلاح أمام مانشستر
محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
سيطرت قمة ليفربول ومانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الريدز 3-1، بختام الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، على اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الإثنين.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا في فوز فريقه ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، لكنه ظهر مصابًا عقب نهاية المباراة.

كما اهتمت الصحف الإنجليزية، بمشهد غضب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، بسبب لمسة اليد التي لم تحتسب لفريقه.
وخرجت صحيفة "ميرور" بعنوان: "شكرًا على لا شيء".. مصافحة غاضبة من جوارديولا للحكم بسبب جدل الـVAR والتغاضي عن لمسة يد ألكسندر أرنولد.
صياح جوارديولا وصدارة
وكتبت صحيفة "التايمز" عنوانًا: "جوارديولا يغلي".
صياح جوارديولا وصدارة
ومن ناحيتها عنونت صحيفة "ديلي ميل": "إليك هذه يا بيب".
صياح جوارديولا وصدارة

وعنونت صحيفة "الجارديان": "ليفربول ينفرد بالصدارة بفارق 8 نقاط.. وجوارديولا يُشيط من الـVAR".
صياح جوارديولا وصدارة
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، متفوقًا عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع بفارق 9 نقاط.

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