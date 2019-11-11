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فن

بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. رضوى الشربينى توجه رسالة لـ جمهورها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:44 م
الفنان الراحل هيثم
الفنان الراحل هيثم أحمد زكى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، فيديو من برنامجها أثناء حديثها عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى.

وعلقت "الشربينى"، على الفيديو قائلًة :" متخلًوش حد يموت لوحده.. متخلوش حد عايش يحس انه وحيد.. ودوا بعض ".

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، دخلت في نوبة بكاء على الهواء عند حديثها عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

وقالت "الشربيني" في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة": "إحنا ممكن نموت في أي وقت، والحياة لاهيانا عن حياتنا وعن أصدقائنا وأهالينا، وموت هيثم خلانا عندنا تأنيب ضمير وحاسه بالذنب تجاهه".

وتابعت رضوى الشربيني: "الناس اللي كانت تعرف هيثم أحمد زكي مكنتش بتسأل عليه، ومحدش فينا مستعد أنه يقابل ربنا والمفروض أكون محجبة والمفروض نبطل كذب ويكون هناك ود ورحمة بين الجميع".
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