بجوار سور مستشفى.. العثور على رضيعة حديثة الولادة في كفر الشيخ

عثر مشرف أمن بمستشفى الحميات بمدينة كفر الشيخ، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ألقتها سيدة مجهولة بجوار سور المستشفى، وفرت هاربة، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد عثور م.ف 36 سنة، مشرف أمن بمستشفى الحميات، على طفلة رضيعة ترتدي بلوفر أبيض اللون، وبنطال أبيض وحفاضة.



وكشفت معلومات الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، أن الطفلة الرضيعة ملفوفة داخل فوطة بنفسجية اللون، والحبل السري مربوط بمشبك طبي لحداثة ولادتها، وأن سيدة مجهولة ألقتها بجوار سور المستشفى وفرت هاربة.



جرى وضع الطفلة الرضيعة بمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر عن ذلك الواقعة المحضر رقم 6238 لسنة 2019م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.

