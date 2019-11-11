AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لو بيهرب منك.. تعرف على كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:57 م
صورة أرشيفية - نقود
صورة أرشيفية - نقود
Advertisements
محمد العيسوى
من المشاكل التى تواجه الزوجة دائما فى مجتمعنا بعد انفصالها عن زوجها ، هي كيفية إثبات دخل الزوج، وذلك عندما تقرر رفع قضايا نفقة سواء لها أو لأولادها.

ففى هذا الصدد ، عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى طرق إثبات الدخل:

اذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معروفة، ففى ذلك الوقت تقررى ان تأخذى تصريح من القاضى باستخراج شهادة بمفردات مرتب الزوج.

اذا كان الزوج بيشتغل أعمال حرة وليس لديه دخل ثابت، مثل محل أو مشروع خاص به وخلافه، ففى ذلك الوقت 
يتم عمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له شغله.

ومن الممكن أن تطلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.

ومن الممكن أيضا أن تقدم الزوجة للمحكمة أوراق تثبت أملاك الزوج مثل عقود شراء عقارات أو أراضي أو أنه يمتلك شركة أو سيارة.

وفى حالة عمل الزوج خارج مصر فيجب إحضار صورة من عقد عمله من مكتب العمل أو تطلبي التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.

وبعد إثبات دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والأبناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحالة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو متجوز من أجنبية.. تعرف على أوراق حصولها على الجنسية المصرية

خطوات قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج

جرعة قانونية.. خطوات قرار تمكين الزوجة من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج.. تعرف على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. ألفاظ غير محترمة بخناقة الأهلي والإسماعيلي..علي غزال بديلا لـ طارق حامد في الزمالك

بعد إصابة رامي جمال.. معلومات مهمة عن مرض البهاق

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

ألفاظ غير محترمة واعتذارات .. تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي| فيديو

أخبار الرياضة| مفاجأة عن إقالة فايلر .. صفقة الأهلي مهددة بالفشل.. ورد فعل غريب من محرز على هدف صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبة بريطانية بدفع 400 ألف استرليني نظير استئجار مرسيدس !

ولادة عِجْل بـ5 أرجل بالشرقية | الطب البيطري: حالة نادرة | الأوقاف: قدرة الله | صور

سيارة تتخلص من نفايات طبية بجوار جسر مصرف فى منيا القمح