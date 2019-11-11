لو بيهرب منك.. تعرف على كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة

من المشاكل التى تواجه الزوجة دائما فى مجتمعنا بعد انفصالها عن زوجها ، هي كيفية إثبات دخل الزوج، وذلك عندما تقرر رفع قضايا نفقة سواء لها أو لأولادها.





ففى هذا الصدد ، عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى طرق إثبات الدخل:





اذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معروفة، ففى ذلك الوقت تقررى ان تأخذى تصريح من القاضى باستخراج شهادة بمفردات مرتب الزوج.





اذا كان الزوج بيشتغل أعمال حرة وليس لديه دخل ثابت، مثل محل أو مشروع خاص به وخلافه، ففى ذلك الوقت

يتم عمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له شغله.





ومن الممكن أن تطلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.





ومن الممكن أيضا أن تقدم الزوجة للمحكمة أوراق تثبت أملاك الزوج مثل عقود شراء عقارات أو أراضي أو أنه يمتلك شركة أو سيارة.





وفى حالة عمل الزوج خارج مصر فيجب إحضار صورة من عقد عمله من مكتب العمل أو تطلبي التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.



