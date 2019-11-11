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أخبار العالم

مصرع مسؤول سعودي رفيع المستوى فى حادث سير.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:01 م
مصرع رئيس هيئة الأمر
مصرع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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مــــــيــــــــس رضــــــا
لقي مسؤول رفيع المستوى في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساء أمس مصرعه بحادث سير خلال مهمة عمل رسمية للمؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، أن رئيس الهيئة الشيخ حسين بن مقبل القحطاني تُوفي، بعد أن تعرضت دورية الهيئة التي يقودها للانقلاب.

ووفق تقارير محلية، أفادت بأن الشيخ حسين بن مقبل القحطاني، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، لقي مصرعه بحادث مروري.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إحدى سيارات الهيئة الدينية الشهيرة وقد تضررت بفعل حادث مروري، وقيل إنها سيارة القحطاني.

وأعرب مغردون سعوديون في موقع "تويتر"، ووسائل إعلام محلية، عن حزنهم لوفاة الشيخ حسين بن مقبل القحطاني، مغردين : " اللهم اغفر وارحم الشيخ حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ظهران الجنوب .. الله يرحمه كان حسن الخلق والسمعة".
مصرع مسؤول سعودي رفيع المستوى فى حادث سير.. صور
مصرع مسؤول سعودي رفيع المستوى فى حادث سير.. صور
مصرع مسؤول سعودي رفيع المستوى فى حادث سير.. صور
مصرع مسؤول سعودي رفيع المستوى فى حادث سير.. صور
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