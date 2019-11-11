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فن

تجننى.. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة فى أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:49 م
اليسا
اليسا
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سيد احمد
نشرت الفنانة إليسا صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وظهرت إليسا بإطلالة ناعمة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


قمر - بحبك - تجننى

وتستعد المطربة إليسا لإحياء ثلاث حفلات فى مصر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تشهد هذه الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا.

وتحيى إليسا أولى حفلاتها فى 12 ديسمبر بمكتبة الإسكندرية، ثم تقدم حفل فى جامعة مصر يوم 13 ديسمبر، كما تحيي حفلها الأخير في الفلانتين.
تجننى.. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة فى أحدث ظهور.. شاهد
تجننى.. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة فى أحدث ظهور.. شاهد
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