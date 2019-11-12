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رياضة

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي علي تعرض حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي للاصابة بقطع في غضروف الركبة في أثناء مشاركته بتدريبات منتخب مصر.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر ردا على سؤل احد متابعيه "‏الشحات بسيطة.. لكن حمدي فتحي صدمة بالفعل".

وكان سؤال احد متابعيه: "‏شوفت اللي حصل ل ‎#حمدي_فتحي يا قبطان، ‎قطع في غضروف الركبه، وقبله حسين الشحات للأسف كدا كتير".

وتعرض حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي لاصابة بقطع في غضروف الركبة اثناء اداء التمارين مع المنتخب ليتأكد غيابه عن الملاعب 3 أشهر.
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نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

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