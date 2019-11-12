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أخبار البلد

مش عايز أعمل فلوس تاني.. نجيب ساويرس: عايش علشان انبسط.. وأنفذ عمل خير كبير يسعد الناس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس
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محمد الصاحى
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن طبيعة المرحلة التي يعيشها خلال تلك الفترة، قائلا: "وصلت لمرحلة إن أنا عايش علشان أنبسط في حياتي".

وأوضح نجيب ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث العربية»، أنه يسعى خلال تلك الفترة إلى تنفيذ عمل خيري كبير، مضيفا: «مليش أي رغبة أحقق أي فلوس أو أي مكاسب في الحياة خلال تلك الفترة.. لكن عندي طموح كبير إني أكون سعيد وأعمل عمل خير».

وأضاف نجيب ساويرس "الإنسان لا بد أن تكون له رغبة وطموح في الحياة"، مشيرا إلى أن طموحه خلال تلك الفترة، هو تحقيق السعادة لذاته، ولمن حوله، والحفاظ على النجاحات التي حققها.
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