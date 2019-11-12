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اقتصاد

محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين خلال قمة مصر الاقتصادية
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
انطلقت قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي و40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، لـ"صدى البلد" أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي لمصر.

وأشار أبو العينين إلى أن الحكومة مستمرة في تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي لإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وتشجيع الإنتاج لتنمية قطاع الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري.

وعبر أبو العينين عن أمله في أن تكون القوانين ميسرة لعملية الاستثمار مثل قانون المناطق الاقتصادية الذي يتضمن العديد من المحفزات منها الإعفاء من الضرائب لمدة محددة.
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
محمد أبو العينين: مصر نجحت في تهيئة محفزات الاستثمار من خلال برنامج الإصلاح
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