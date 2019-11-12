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اقتصاد

وزير التجارة: توقعات بارتفاع الصادرات المصرية 20٪ بنهاية 2019

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
المهندس عمرو نصار
المهندس عمرو نصار وزير التجارة
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ولاء عبد الكريم و محمد صبيح تصوير عمرو سيد
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن منتدى مصر الاقتصادى المنعقد اليوم بالضرورة يفتح آفاقا لطرح البرامج الخاصة بتنمية الصادرات والنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة النمو، لافتا إلى أنه من المتوقع ان تزداد الصادرات المصرية بنهاية 2019 بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي .

وأضاف الوزير خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن التحول الرقمي أصبح يمثل توجه للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة تحرص على تشجيع التنمية المجتمعية فى الشأن الاقتصادي.

واستعرض نصار التجربة المصرية فى عملية الإصلاحات الاقتصادية والتى تؤكد أن التدقيق فى الانجازات هو يوازى حجم الإنتاج بحجم التحدى الذى واجهه الاقتصاد المصرى منذ 2011 والذى أدى إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية والتى سجل 1.8٪ معدل النمو الاقتصادى وهو أقل بكثير من النمو السكانى. 

ولفت إلى أن التحديات زادت نظرآ للأحداث المترامية بالمنطقة سواء سياسية او اجتماعية او أمنية، خاصة لدول الجوار للدولة المصرية،. إضافة الى الحرب العالمية الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن كل التحديات التى واجهتها الاقتصاد كان لابد أن يكون هناك رؤية طموحة للنهوض وهو ما قامت بية الدولة من خلال استراتيجية 2030 لتمثل النسخة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن الدولة حرصت على تنفيذ الاستراتيجية من خلال الشراكة الحكومية والقطاع الخاص وهو ما أدى إلى وجود الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الإصلاحات والتنمية المستدامة .

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