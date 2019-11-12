مستخدموا الايفون IPhone | احترسوا من تطبيق فيسبوك Facebook | فيديو

مستخدموا الايفون .. احترسوا .. فان الفيسبوك Facebook قد يستخدم الكاميرا بشكل واضح دون اذنك وذلك اثناء تصفحك للتطبيق.



برزت المشكلة بعد أن انتقل مستخدم يحمل الاسم Joshua Maddux إلى Twitter للإبلاغ عن السلوك غير العادي الذي يحدث في تطبيق Facebook لنظام التشغيل iOS.



وفي لقطات شاركها لهم ، يمكنك أن ترى كاميرته تعمل بنشاط في الخلفية أثناء التمرير بين التطبيقات" الفيديو في أسفل الخبر "







وأضاف مادوكس أنه وجد نفس المشكلة على خمسة أجهزة iPhone تعمل بنظام iOS 13.2.2 ، لكنه لم يتمكن من رؤية المشكلة على نظام iOS 12.



وللعلم ان هذا السلوك يثير القلق خاصة بالنظر إلى سجل التتبع الفظيع في Facebook عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدم (حادثة Cambrdige Analytica ).



يذكر ان الباحث فيليكس كراوس تحدث حول نفس المشكلة في عام 2017 ، حيث ذكر ان على الجميع أن يدرك جيدًا أن أي تطبيق iOS يتم منحه حق الوصول إلى الكاميرا ويمكنه تسجيلك سرا.





