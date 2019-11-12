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أخبار العالم

موسكو: محادثات لإرسال رواد فضاء من مصر والسعودية إلى المحطة الفضائية الدولية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:30 م
رائد فضاء
رائد فضاء
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أ ش أ
أعلن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين أن بلاده تجري محادثات مع كل من مصر والسعودية وتركيا بشأن إرسال روادهم إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح روجوزين جاء خلال كلمة ألقاها في منتدى "بايكونور مهد للفضاء الدولي" أمس الاثنين.

وقال روجوزين بهذا الشأن: "تشهد الآن وكالة "روس كوسموس" وشركة "إينيرجيا" الروسيتان مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة "سويوز" المأهولة من قاعدة "بايكونور".

وأضاف: "نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك في المشروع الفضائي، من بينها مصر وتركيا والسعودية، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.
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