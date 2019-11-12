موسكو: محادثات لإرسال رواد فضاء من مصر والسعودية إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين أن بلاده تجري محادثات مع كل من مصر والسعودية وتركيا بشأن إرسال روادهم إلى المحطة الفضائية الدولية.
وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح روجوزين جاء خلال كلمة ألقاها في منتدى "بايكونور مهد للفضاء الدولي" أمس الاثنين.
وقال روجوزين بهذا الشأن: "تشهد الآن وكالة "روس كوسموس" وشركة "إينيرجيا" الروسيتان مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة "سويوز" المأهولة من قاعدة "بايكونور".
وأضاف: "نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك في المشروع الفضائي، من بينها مصر وتركيا والسعودية، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.
وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح روجوزين جاء خلال كلمة ألقاها في منتدى "بايكونور مهد للفضاء الدولي" أمس الاثنين.
وقال روجوزين بهذا الشأن: "تشهد الآن وكالة "روس كوسموس" وشركة "إينيرجيا" الروسيتان مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة "سويوز" المأهولة من قاعدة "بايكونور".
وأضاف: "نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك في المشروع الفضائي، من بينها مصر وتركيا والسعودية، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.