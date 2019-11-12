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اقتصاد

رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم و محمد صبيح و تصوير ايهاب أشرف
ترأس رجل الاعمال محمد ابو العينين ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الأوروبى، جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى اليوم الثلاثاء والتي شارك فيها مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاء عز نائب رئيس غرفة التجارية.

وانطلقت فعاليات منتدى مصر الاقتصادى، صباح اليوم الثلاثاء بحضور ومشاركة باررة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي و 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الإصلاح الاقتصادى.

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وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "تحية لمن يبني مصر الحديثة ويحقق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور
رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور
رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور
رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور
رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور
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