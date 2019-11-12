رجل الأعمال محمد أبو العينين يترأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور

ترأس رجل الاعمال محمد ابو العينين ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الأوروبى، جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى اليوم الثلاثاء والتي شارك فيها مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاء عز نائب رئيس غرفة التجارية.
وانطلقت فعاليات منتدى مصر الاقتصادى، صباح اليوم الثلاثاء بحضور ومشاركة باررة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي و 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الإصلاح الاقتصادى.
إقرأ أيضا:
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد التنمية الاقتصادية
وانطلقت فعاليات منتدى مصر الاقتصادى، صباح اليوم الثلاثاء بحضور ومشاركة باررة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي و 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الإصلاح الاقتصادى.
إقرأ أيضا:
أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة
أبو العينين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد التنمية الاقتصادية
خلال قمة مصر الاقتصادية.. أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "تحية لمن يبني مصر الحديثة ويحقق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "تحية لمن يبني مصر الحديثة ويحقق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي".