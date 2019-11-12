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فن

نانسي عجرم تدعم رامي جمال برسالة مؤثرة.. والأخير يرد: معنديش كلام

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:54 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة نانسي عجرم الدعم لصديقها المطرب رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق وتفكيره فى اعتزال الغناء.

وغردت نانسى عجرم عبر تويتر قائلة "‏معنى الحياة عميق كتير.. وإحساسك بالفن بيعكس روحك اللي كلها حياة، ما تسمح لأي شي يبعدك عن اللي بتحبو، ونحنا منحبك ما منقبل تبعد ولا يوم".

ورد رامي جمال عليها قائلا "‏‎معنديش كلام كتير أرد بيه على روحك دي والطاقة الجميلة اللي في كلامك غير ب شكرًا وربنا يفرحك ويفرح كل اللي بدعمهم حولو الطاقة السلبية اللي كانت ملتني لطاقة نور وحب وسعادة بالابتلاء اللي خلاني أحس بالحب ده ".

وكان رامي جمال قد أعلن عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي اعتزاله الغناء لتعرضه للتنمر بعد إصابته بمرض البهاق وهو ما قوبل بدعم عدد كبير من متابعيه وأصدقائه الفنانين.
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