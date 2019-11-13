الصدقة وفضلها.. تحصل على ثوابها إلى يوم القيامة.. فيديو

الصدقة وفضلها .. الصدقة هي عمل من أعمال البر والخير يؤديه الإنسان إلى غيره، سواء جارية أو مؤقتة.





هناك جمعيات خيرية كبيرة تساهم في أعمال الخير وتصل للفقراء والمحتاجين بشكل منظم وبسهولة أسرع من الإنسان الذي يخرج الصدقة نفسه، كما يوجد مشاريع بناء المساجد والمستشفيات وشراء أجهزة طبية للمرضى، فكل ما كانت المساهمة في مشروع مستمر كانت صدقة جارية.





الفرق بين الصدقة الجارية والمؤقتة

الصدقة المؤقتة هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مالا أو طعاما أو كسوة أو دواء أو فراشا، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.





الصدقة الجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له)).





أفضل الصدقات الجارية

الصدقة الجارية بشكل عام هي ما يبقى أصله، ويستمر الانتفاع به، واستمرارية إخراج الصدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة ليس معناه أنها صدقة جارية.





الصدقة الجارية هي أن يضع الشخص المال في شيء دائم وثمرته متجددة، وهي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.





فضل الصدقة الجارية