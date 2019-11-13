ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بيتزا الرقاق خطوة بـ خطوة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تعد البيتزا من أشهر الأكلات التى يحبها ويفضلها الكبار والصغار، ولكنها تحتوى على نسبة كبيرة من النشويات التى تسبب زيادة الوزن.

ونقدم اليوم، طريقة عمل البيتزا بشكل جديد ومختلف على طريقة الشيف رانيا الجزار، وهي بيتزا الرقاق.

مكونات بيتزا الرقاق:

- رقاق
- مرقة دجاج
- جبنة موتزاريلا
- زيتون أسود
- بقدونس
- انشوجة
- سمنة
- صوص بيتزا

طريقة تحضير بيتزا الرقاق:

- يدهن الرقاق بالسمن ويبلل بالمرقة ويرص

- تضاف صوص البيتزا والأنشوجة والزيتون ثم تضاف الجبنة على الوجه

- توضع على طاسة حتى تمام النضج وتقدم و يمكن وضعها بالفرن ثم يوضع البقدونس على الوجه
AdvertisementS

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. النجم الساحلي يعاقب هداف الفريق.. تفاصيل

مكيف يتسبب في وفاة طفلة بـ كندا

تلقى رعاية جيدة.. صلاح سليمان يكشف الطريقة التي كان يتعامل بها مرسي في محبسه

يمكن علاجه.. هاني الناظر يقدم نصيحة لـ مرضى البهاق

صقر ترامب السابق يكشف سر التهاون الأمريكي تجاه تركيا

صالح جمعة وكهربا.. لاعب حرس الحدود: ننافس على بطولة مع العشري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

مكيف يتسبب في وفاة طفلة بـ كندا

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط