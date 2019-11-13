طريقة عمل بيتزا الرقاق خطوة بـ خطوة

تعد البيتزا من أشهر الأكلات التى يحبها ويفضلها الكبار والصغار، ولكنها تحتوى على نسبة كبيرة من النشويات التى تسبب زيادة الوزن.



ونقدم اليوم، طريقة عمل البيتزا بشكل جديد ومختلف على طريقة الشيف رانيا الجزار، وهي بيتزا الرقاق.



مكونات بيتزا الرقاق:



- رقاق

- مرقة دجاج

- جبنة موتزاريلا

- زيتون أسود

- بقدونس

- انشوجة

- سمنة

- صوص بيتزا



طريقة تحضير بيتزا الرقاق:



- يدهن الرقاق بالسمن ويبلل بالمرقة ويرص



- تضاف صوص البيتزا والأنشوجة والزيتون ثم تضاف الجبنة على الوجه



- توضع على طاسة حتى تمام النضج وتقدم و يمكن وضعها بالفرن ثم يوضع البقدونس على الوجه

