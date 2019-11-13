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فن

بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم مسرح مصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
اوس اوس وزوجته
اوس اوس وزوجته
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محمد بدران
هنَّأ الفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، نجم مسرح مصر، زوجته، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".

ونشر "أوس أوس"، مجموعة من الصور وعلق عليها: "العالم لا يعني شيئًا بدونها ، فهي ليست فقط زوجتي هي ابنتي ، أمي ، حبيبتي، رفيقتي ، هي كل شيء - عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة لطيفة ، رائعة ، لم أرها أبدًا 😍🎂 أحبك حبيبتي أكثر مما تتخيل".

ويستعد "أوس أوس"، لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني. 

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.
بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم مسرح مصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها
بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم مسرح مصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها
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