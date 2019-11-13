برفقة هيفا وهبي.. مصطفى خاطر ينشر صورة من كواليس أشباح أوروبا

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد أشباح أوروبا عبر حسابه على "انستجرام".
وظهر مصطفى خاطر بصحبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يدخنان السجائر وعلق قائلًا: "أشباح أوروبا".
وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية) ، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.
يشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا ، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة ، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.