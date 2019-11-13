طارق السيد مديراً فنياً لـ المنيا

استقر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر على إسناد مهمة الفريق الأول لكرة القدم إلى طارق السيد كمدير فني خلفا لسمير كمونة الذي قدم استقالته بعد خسارة المنيا من فريق بني سويف في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى.



كما قرر مجلس الادارة برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر ، استمرار طارق السكران مدربا عاما، ووليد أوشا مدرب في الجهاز الفنى الذي يعاون طارق السيد في مهمته هذا الموسم .



يذكر أن مجلس إدارة نادي المنيا، استقر تعاقد مع الطارق السكران مدربا للفريق، بعد تقديم سمير كمونة استقالته عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام فريق بني سويف، وقاد طارق السكران الفريق في الجولة الرابعة أمام بترول أسيوط والتى انتهت بفوز المنيا بهدف للاشئ .