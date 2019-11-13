ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق السيد مديراً فنياً لـ المنيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
طارق السيد
طارق السيد
Advertisements
رباب الهوارى
استقر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر على إسناد مهمة الفريق الأول لكرة القدم إلى طارق السيد كمدير فني خلفا لسمير كمونة الذي قدم استقالته بعد خسارة المنيا من فريق بني سويف في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى.

كما قرر مجلس الادارة برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر ، استمرار طارق السكران مدربا عاما، ووليد أوشا مدرب في الجهاز الفنى الذي يعاون طارق السيد في مهمته هذا الموسم .

يذكر أن مجلس إدارة نادي المنيا، استقر تعاقد مع الطارق السكران مدربا للفريق، بعد تقديم سمير كمونة استقالته عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام فريق بني سويف، وقاد طارق السكران الفريق في الجولة الرابعة أمام بترول أسيوط والتى انتهت بفوز المنيا بهدف للاشئ .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

رئيس الأرصاد الجوية: 4 محافظات تشهد سيولا وأمطارا غزيرة يوم الخميس.. فيديو

الصدقة وفضلها.. تحصل على ثوابها إلى يوم القيامة.. فيديو

18 نوة خلال العام.. موانئ الإسكندرية تكشف موعد نوة المكنسة ومخاطرها.. فيديو

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

معنديش حاجة أقولها.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من داخل سيارتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد