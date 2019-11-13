مصر والإمارات.. مجلس الأعمال: إجراءات لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أبو ظبي

أكد وليد الحناوى عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتى ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات يعمل على توطيد العلاقات التجارية بين البلدين ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات بين البلدين لتسهيل نفاذ منتجاتهما من مختلف القطاعات التصديرية لدى الآخر، وإزالة كل العراقيل التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى بينهما



وأضاف الحناوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان مجلس الاعمال المشترك يسعى إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة، فضلًا عن تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتكثيف المشاركة فى المعارض التجارية فى مصر والإمارات، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى



وشدد على أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين، تمثل محورا رئيسا فى منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر فى السوق المصرية بإجمالى استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية فى مصر نحو 1141 شركة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية



توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.