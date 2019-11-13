مصر والإمارات.. شركات أبو ظبي تفضل الاستثمار في القاهرة لهذه الأسباب

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات فرصة لنمو الاستثمارات الإماراتية فى كافة القطاعات الاقتصادية الموجودة داخل مصر.



وقال سعدالدين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن التعاون مستمر بين البلدين وهناك مشروعات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة بين البلدين مشيرا إلى تنفيذ شركة مصدر الإماراتية محطات لتوليد الكهرباء بمدنيتى حلايب وشلاتين بسعة 30 ميجا وات وتم تسليمها للحكومة المصرية، فضلا عن تطوير معامل تكرير البترول مثل ميدور.



وأشار سعد الدين، إلى أن مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات مفتوحة وليست مقصورة فقط على مشروعات البترول والطاقة والتشييد، مضيفا أن مصر منطقة جاذبة للاستثمارات، والمناخ الاستثمارى فى البلاد جاهز لاستقبال الشركات العربية والعالمية حيث تحسن مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وهو أحد التقارير المؤثرة فى قرارات الاستثمار عالميا.



وتابع سعد الدين: الدول العربية التى تتمتع بفوائض مالية تفضل مصر كواجهة استثمارية عن بعض الدول الأوروبية.



وكان توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.