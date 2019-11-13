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توك شو

العلاقة بين "الأكل العاطفي" و"الكرش" ..فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:31 م
الاكل العاطفي
الاكل العاطفي
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة سماح سليمان، اخصائية الصحة العلاجية، إن الأكل مرتبط ارتباط وثيق بالحالة المزاجية والنفسية للفرد، سواء في حالات الفرح أو الحزن أو لحظات الانفعال والغضب، وتسمى هذه العلاقة "بالأكل العاطفي"، وهو الاضطراب في الأكل ارتباطًا بالحالة المزاجية.

وأوضحت الدكتورة سماح سليمان، خلال حوارها في برنامج"انبوكس"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الاضطراب ليس اضطراب جسدي أو عضوي، إنما اضطراب نفسي.

وأضافت الدكتورة سماح سليمان، أن هذا الاضطراب يحدث نتيجة إفراز هرمونات بشكل ازيد من المعتاد فترسل اشارات للمخ اما بحالة الجوع الشديد او فقدان الشهية والامتناع عن الاكل، مثل هرمون "الكورتيزون" الذي يزيد من الشهية في الأكل ويجعل الفرد يتناول كميات كبيرة من الأكل.

وأشارت الدكتورة سماح سليمان، أن زيادة هرمون الكورتيزون في الجسم في مناطق معينة يزيد من الوزن وتركيز الدهون في منطقة البطن"الكرش"، ولذلك يجب على الفرد ان يحد من حالات التوتر حتى لا يزيد افراز هرمون الكورتيزون في الجسم.
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