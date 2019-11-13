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حوادث

إحالة اوراق عامل رخام إلى فضيلة المفتي في قتل عمد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:33 م
محاكمة
محاكمة
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محمد العيسوى
احالت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمجمع محاكم العباسية اليوم الاربعاء، اوراق عامل رخام إلي فضيلة المفتي، وذلك لاتهامه بالقتل العمد بالاشتراك مع ثلاثة اشخاص هاربين بنطاق بالمطرية.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوي مستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وامانة سر محمد سليمان.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين " ك . س " 25 سنة عامل رخام و" ا . ا" هارب" و" ص . ع " هارب و" اح . ع" هارب" تهمة القتل العمد بان قام بقتل المجني علية " اشرف عادل" بغير سبق اصرار او ترصد بان اطلق المتهم الثاني صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري عباره عن " فرد خرطوش" كان بحوزته حال تواجد باقي علي مسرح الجريمة مشددين من ازره قاصدين من ذالك قتله فأحدثوا اصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحيه المرفقه بالاوراق التي اودت بحياته.
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