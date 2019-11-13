وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية ستظل ملكا للدولة

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان التعليم الفني منظومة كبيرة يحدث فيها ثورة موازية حاليا.



واعلن الوزير انه سيتم استحداث هيئة لجودة التعليم الفني.



وقال ان هناك نظاما تقييميا، جديدا و مطورا في التعليم الفني يقوم على الجدارات و المهارات.



واكد الوزير ان وزارة التربية والتعليم افتتحت ١١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركائنا في الصناعة و مؤسسات تعليمية مرموقة عالمية او منظمات مجتمع مدني.



واوضح وزير التربية والتعليم ان هناك ادوارا متبادلة ، فالوزارة توفر المرافق وتتكفل بالفواتير و المرتبات ، لكن الشريك الصناعي يدفع حوافز اكثر للمعلمين و يتولى ادارة المدرسة.



وقال الوزير نحن نسعى لتخريج طالب ناجح و منتج و منافس عالميا ليكون قائدا لاقتصاد مصر.



واضاف ان المنهج الدراسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تدريب عملي داخل المصانع و الشركات مع المعلومات النظرية المطلوبة.



وافاد وزير التربية والتعليم "سنفتتح مدارس جديدة في تخصصات و مجالات اخرى مطلوبة في سوق العمل المصري".



واوضح وزير التربية والتعليم ان معلمي هذه المدارس يكونون متخصصين في الصنعة المقدمة في كل مدرسة.



واشار وزير التعليم الى ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية ستظل ملكا للدولة وهذا كلام اكيد.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح مدرسة ايجيبت جولد المتخصصة في صناعة المجوهرات بالقليوبية .، و الذي يتم تنظيمه في مقر المدرسة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وإلتقط موقع صدى البلد الاخباري، صورا لاجواء تجهيزات حفل الافتتاح الذي مازال ينتظر وصول الوزير لبدء مراسم الافتتاح.



وتميز مدخل مدرسة ايجيبت جولد لصناعة الذهب بوجود أجواء فلكلورية قديمة ، حيث وضعت ادارة المدرسة سيارات نادرة و مقاعد خشبية من الطراز القديم النادر و "مراجيح المولد القديمة" و صورا لفناني الزمن الجميل مثل شويكار و فاتن حمامة وليلى مراد وزبيدة ثروت.