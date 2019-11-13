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ديني

الأوقاف: انطلاق القافلة الدعوية الـ 17 إلى القاهرة الجديدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:44 م
قافلة دعوية
قافلة دعوية
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق القافلة الدعوية السابعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة .

وتضم القافلة ستة علماء من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ”الإسلام عمل وسلوك ، نماذج من حياة التابعين” .

يأتي ذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.
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