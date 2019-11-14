اخبار الفن.. شقيقة روبي: شوفت هيثم أحمد زكي في القبر.. مذيعة قناة الحدث بـ النقاب.. نيو لوك أحمد الفيشاوي



نشرت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها زوجها بـ نيو لوك من أحداث فيلمه الجديد «أشباح أوروبا»، المنتظر عرضه قريبًا.





بعد رامي جمال .. نجمة شهيرة تعلن إصابتها بـ الذئبة الحمراء



فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز، جمهورها بالإعلان عن إصابتها بمرض الذبة الحمراء، الذي يصيب الجلد ويشوه ملامح الوجه بعد فترة من الإصابة به.



فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز، جمهورها بالإعلان عن إصابتها بمرض الذبة الحمراء، الذي يصيب الجلد ويشوه ملامح الوجه بعد فترة من الإصابة به.

ظهرت بـ النقاب.. مذيعة الحدث اليوم تثير الجدل على السوشيال ميديا



أثارت المذيعة السعودية منى الطوير، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بعد ظهورها على قناة الحدث اليوم المصرية، وهي ترتدي النقاب، في سابقة هي الأولى وغير مُعتاد عليها على القنوات المصرية.



أثارت المذيعة السعودية منى الطوير، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بعد ظهورها على قناة الحدث اليوم المصرية، وهي ترتدي النقاب، في سابقة هي الأولى وغير مُعتاد عليها على القنوات المصرية.

هاني شاكر يكشف سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان



قال هاني شاكر، في حوار لـ"روتانا" أنه يعترض على طريقة الفنان محمد رمضان، التي يتبعها في حفلاته، مؤكدًا على أن نقابة المهن الموسيقية لا تكيل بمكيالين.



فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور



نشرت شام الذهبي - ابنة النجمة السورية أصالة نصري، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدار الأوبرا المصرية، خلال كواليس حفل والدتها أمس الثلاثاء، في ختام الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية.



شوفته داخل قبره.. شقيقة روبي تحدث ضجة بـ منشور عن هيثم أحمد زكي



أثارت الفنانة الشابة كوكي مجدي - شقيقة الفنانة روبي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على السوشيال ميديا، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي. قال هاني شاكر، في حوار لـ"روتانا" أنه يعترض على طريقة الفنان محمد رمضان، التي يتبعها في حفلاته، مؤكدًا على أن نقابة المهن الموسيقية لا تكيل بمكيالين.نشرت شام الذهبي - ابنة النجمة السورية أصالة نصري، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدار الأوبرا المصرية، خلال كواليس حفل والدتها أمس الثلاثاء، في ختام الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية.أثارت الفنانة الشابة كوكي مجدي - شقيقة الفنانة روبي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على السوشيال ميديا، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



