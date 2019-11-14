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طريقة عمل قرنبيط مقلي بالبيض

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
طريقة عمل قرنبيط
طريقة عمل قرنبيط مقلي بالبيض
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هاجر هانئ
قرنبيط مقلي بالبيض من الأطباق الرئيسية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص فى فصل الشتاء، فنقدم لكم طريقة عمل قرنبيط مقلى بالبيض من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير قرنبيط مقلي بالبيض
قرنبيط مسلوق
3 بيض
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
كزبرة خضراء مفرومة
1 ثمرة فلفل أحمر حار
كمون ناعم
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة تحضير قرنبيط مقلي بالبيض
* يخلط البيض والدقيق والنشا والبيكنج بودر والكزبرة والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل الأسود
* يمكن إضافة القليل من الماء ويقلب كل الخليط
* تغمس قطع القرنبيط المقلى في الخليط ثم تقلى في الزيت
* يقدم القرنبيط المقلي


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