القومي للترجمة يعلن القائمة القصيرة لجوائز رفاعة الطهطاوى لعام 2019

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث عن عناوين الكتب التي تتنافس في القائمة القصيرة لكل من، جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، وجائزة الشباب في دورتها السابعة، وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.



وضمت القائمة القصيرة لجائزة رفاعة الطهطاوي لعام 2018/2019 :"مختارات من الشعر القرن السادس عشر الفرنسي " والمترجم عن الفرنسية، من تأليف لويز لابيه، ورونسار دوبليه، ومن ترجمة أحمد على بدوي، والعمل صادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2018.



والكتاب الثاني هو"النظام السياسي فى مجتمعات متغيرة" من تأليف صمويل هنتجتون، وترجمه عن الانجليزية حسام نايل، والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017.



وعن الألمانية ومن إصدارات دار الكرمة فى العام 2018 يأتي العمل الثالث بعنوان "تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين" من تأليف هانس فالادا ومن ترجمة مى محمود ومحمد السيد .



والعمل الخامس والأخير فى هذه القائمة هو "مساءلة العلمانية: الإسلام والسيادة وحكم القانون في مصر الحديثة" من تأليف حسين على وترجمه عن الانجليزية مصطفى محمد، والعمل من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات فى العام 2017.



وفى الدورة السابعة لجائزة الشباب يتنافس خمسة أعمال هم: "الثلاثة الكبار فى علم الاقتصاد: اّدم سميث وكارل ماركس، جون مايندر كينز" من تأليف مارك سكويسين، ونقله عن الانجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018.



ورواية "حرية حزينة" من تأليف فريدريكة جيزفاينر ونقله عن الألمانية هارون سليمان ،والكتاب من إصدارات دار العربي للنشر والتوزيع لعام 2019.



والعمل الثالث هو "الشاي: ثقافات وطقوس وحكايات " من تأليف كريستوف بيتررز، ومن ترجمة سمر منير، والكتاب مترجم عن الألمانية وصادر في العام 2018 عن دار العربي للنشر والتوزيع.



ومن إصدارات مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة فى العام 2017 يأتي العمل الرابع في هذه القائمة وهو بعنوان "الألوان والاستجابات البشرية " من تأليف فيبر بيرين ومن ترجمة صفية مختار .



والعمل الأخير فى هذه القائمة رواية "كرافت" من تأليف يوناس لوشر،نقلها عن الالمانية معتز محمد، والكتاب صادر عن دار العربي للنشر والتوزيع فى العام 2019.



وفى الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية يتنافس كل من كتاب "خرافات شائعة حول المخ " من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبد الحميد، الكتاب مترجم عن الانجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة فى العام 2018.



ووالعمل الثانى هو كتاب "الذكاء الأخضر: تطور النباتات وإنقاذ مستقبل البشرية" من تأليف ستيفانو مانكوزو وأليساندرا فيولا، ومن ترجمة يمنى أحمد جمال الدين، الكتاب مترجم عن اللغة الايطالية وصادر عن دار العربي في العام 2019.