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فن

حمادة بركات مأمور قسم بولاق أبو العلا في مسلسل الأخ الكبير

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:00 م
حمادة بركات
حمادة بركات
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سعيد فراج
يشارك الفنان حمادة بركات في مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب والذي يتنمي لنوعيه الأعمال 45 حلقة.

كشف الفنان حمادة بركات عن أنه يجسد شخصية تدعى الضابط هاني، وهو مأمور قسم بولاق ابو العلا، ولديه عده مواقف إنسانيه مع المواقف الإيجابية والتغير الكلي في شخصيته مع المواقف السلبية ويرجع ذلك للتعامل مع المواطنين بحكمه وشده واتزان.

أضاف بركات أنه عندما يقع حربي ابو رجيله والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد رجب لتورطه في بعض القضايا المنسوبة إليه فيتم التعامل معه بعده مراحل مختلفة من رؤيته له كمجرم صريح الي أن يكتشف بتورطه في هذه القضايا ليكون مجرم فتنقلب المعاملة الي منظور الضابط المهذب الي المواطن الشريف وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .

أكد بركات أن الفنان أحمد حلاوة يجسد شخصية ابو رجيله والد الفنان محمد رجب وأيضًا الفنان محمد عز يقدم شخصيه تدعي صابر وهو زوج أخت الفنان محمد رجب والذي تقدم هذه الشخصية الفنانة هبه مجدي وذلك بخلاف الفنانة دينا فؤاد الذي تجسد شخصية زوجة الفنان محمد رجب.

واستطرد بركات أن أحداث "الأخ الكبير" تدور في إطار إجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق ابو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

أشار بركات بأنه في غاية الإمتنان والشرف لتعامله مع شركة سينزچي وأيضًا المخرج إسماعيل فاروق الذي خالق جو من السعادة والسرور لجميع كرو العمل وذلك للمزج مابين الحزم والصداقة وغيرهم من فريق العمل بالكامل.

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم الا وهم الفنان محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، أشرف زكى، حمادة بركات، محمود حجازى، إيهاب فهمى، محمد عز، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
حمادة بركات مأمور قسم بولاق أبو العلا في مسلسل الأخ الكبير
حمادة بركات مأمور قسم بولاق أبو العلا في مسلسل الأخ الكبير
حمادة بركات مأمور قسم بولاق أبو العلا في مسلسل الأخ الكبير
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