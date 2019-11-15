حكم الرموش الصناعية | الإفتاء: غير جائزة لهذا السبب .. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء الشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كانت للزينة ويتم إزالتها وقت الوضوء فهي جائزة.



حكم استعمال الرموش الصناعية

ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.



وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموش تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.



وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.



هل الرموش الصناعية حرام أم حلال

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لانها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليس.



وأشار الى أن الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.