ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الرموش الصناعية | الإفتاء: غير جائزة لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
حكم الرموش الصناعية
حكم الرموش الصناعية
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء الشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كانت للزينة ويتم إزالتها وقت الوضوء فهي جائزة.

حكم استعمال الرموش الصناعية
ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموش تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.

وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال
وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لانها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليس.

وأشار الى أن الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة .. مستشار المفتي يجيب

هل الرهن حلال أم حرام .. تعرف على رأي مستشار المفتي

حكم التاتو على الحواجب واليدين.. الأزهر والإفتاء: جائز بهذه الشروط

حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بدون سبب

هل يجوز تركيب شعر لتجميل مظهره.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجآت في تقرير الصحة عن حالة الطفلة جنة بالدقهلية

ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021

في عيد ميلادها.. تعرف علي عدد زيجات مني عبد الغني

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

عماد متعب يتغنى بـ مصطفى محمد والمنتخب الأولمبي

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور