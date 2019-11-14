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أخبار العالم

تظاهرات باكستانية تطالب برحيل رئيس الوزراء

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
احتشد الآلاف من الباكستانيين، اليوم الخميس، في احتجاجات كبيرة للمطالبة بالإطاحة برئيس الوزراء، عمران خان، وأغلق المحتجون طرقا رئيسية في البلاد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحتجين قاموا بإغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة كابول وإسلام أباد، ما تسبب بعرقلة كبيرة لحركة السير في البلاد.

وتمكنت السلطات الباكستانية من تخفيف الأضرار عن طريق تحويل مسار الطرق في العديد من الأماكن، مع ورود أنباء عن حدوث احتجاجات مشابهة في مدينة يعقوب أباد بإقليم السند التي تربط الإقليم ببلوخستان والبنجاب.

وتعتبر الاحتجاجات هي أول تجربة لقيادة خان الذي انتخب قبل عام على أساس برنامج يدعو لمكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

واعتبرت الحكومة الباكستانية أنها قادرة على تخطي الأزمة، وقال الوزير فؤاد تشودري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن اعتصام إسلام أباد "لم ينجح".

وانطلقت الاحتجاجات من مدينة كراتشي الجنوبية بقيادة زعيم "حزب جماعة الأمة الإسلامية" فضل الرحمن المحافظ بمسيرة الحرية (أزادي) يوم 27 أكتوبر الماضي.
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