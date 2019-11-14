شاهد أحدث إطلالة للفنانة سارة الشامي عبر انستجرام

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول جذابة.



وظهرت الشامي، ببدى أسود في ابيض وبنطلون جينز، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وحظاظة يد لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لمسات من الميكب الهادئ الملائم لها بجانب أحمر شفاه باللون الروز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا بطريقة انيقة.



يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.