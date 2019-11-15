محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.



يذكر أن آخر أعماله كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد .



من ناحية أخرى يحضر محمد رمضان مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي.