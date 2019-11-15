ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اخبار السيارات.. أسعار هيونداي ماتريكس.. احذر التعامل الخاطئ مع "الإيرباج".. خطورة تأخير تغير البوجيهات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
خالد محيي الدين

تشهد أخبار السيارات تطورًا سريعًا وملحوظًا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.


تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.


تعد شمعات الاحتراق (البوجيهات) من أبرز الأجزاء التي تساعد في تشغيل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتقوم بتوصيل تيارًا بجهدٍ عالٍ يقارب 12000 فولت إلى غرفة الاحتراق في المحرك، كي يتم إشعال خليط الهواء والوقود، وهو ما يساعد على تشغيل السيارة.



تعتبر منظومة الكيس الهوائي "الإيرباج" من أهم أنظمة الأمان المزودة بها السيارات الحديثة، حيث تفتح "الإيرباج" فور وقوع أي حادث مفاجئ وتثبت السائق والركاب على مقاعدهم، لـ تقوم خلالها بحمايتهم من التحرك العنيف داخل المركبة.



تمثل وحدة الرفع أحد أبرز الكماليات التي يسعى ملاكي السيارات لتركيبها بمختلف الموديلات الحديثة منها والقديمة أيضا، نظرا لسهولة تركيبها وزهد ثمنها بشكل كبير.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

فيديوجراف| مابتحرمش.. أسما شريف منير تتعرض للهجوم مجددا

رضوى الشربينى تصدم جمهورها بقرار جديد..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور