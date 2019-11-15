اخبار السيارات.. أسعار هيونداي ماتريكس.. احذر التعامل الخاطئ مع "الإيرباج".. خطورة تأخير تغير البوجيهات





تشهد أخبار السيارات تطورًا سريعًا وملحوظًا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.









تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.









تعد شمعات الاحتراق (البوجيهات) من أبرز الأجزاء التي تساعد في تشغيل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتقوم بتوصيل تيارًا بجهدٍ عالٍ يقارب 12000 فولت إلى غرفة الاحتراق في المحرك، كي يتم إشعال خليط الهواء والوقود، وهو ما يساعد على تشغيل السيارة.













تعتبر منظومة الكيس الهوائي "الإيرباج" من أهم أنظمة الأمان المزودة بها السيارات الحديثة، حيث تفتح "الإيرباج" فور وقوع أي حادث مفاجئ وتثبت السائق والركاب على مقاعدهم، لـ تقوم خلالها بحمايتهم من التحرك العنيف داخل المركبة.











