ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ميركل لـ السيسي: ألمانيا حريصة على تطوير التعاون المشترك مع مصر

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا صباح اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكدت المستشارة "ميركل" حرصها للاطلاع علي رؤية السيد الرئيس حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وفى هذا السياق أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

كما شدد الرئيس علي ان إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب ان تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

وتطرق الاتصال كذلك لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت "ميركل" حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتي الأصعدة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد استبعاده من منتخب مصر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد صلاح

نادية العراقية تدخل المستشفى بسبب الحزن على الشهداء

فيديوجراف| مابتحرمش.. أسما شريف منير تتعرض للهجوم مجددا

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

عاش هنا يوثق تحول حسن البارودي من بائع طرابيش لـ شيخ الفنانين.. وكواليس وصوله لـ العالمية قبل عمر الشريف.. وأسرار خطاب تسبب في وفاته وعدم تنفيذه وصايا سعد زغلول

بعد تأهل مصر وغانا.. الأفضلية لجنوب إفريقيا وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية في ختام المنافسات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير